Kuşadası'nda şiddetli yağışlara karşı belediye ekipleri gece gündüz teyakkuzda

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta boyunca etkili olan gök gürültülü sağanakta, Kuşadası Belediyesi ekipleri kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gece gündüz demeden çalıştı. Yabancı maddeler nedeniyle tıkanan yağmur suyu kanalları ve mazgallara ekipler tarafından anında müdahale edilmesi su taşkınlarının önüne geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Aydın için yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından Kuşadası'nda tüm gün şiddetli sağanak etkili oldu. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için uyarının yapıldığı andan itibaren tüm ekipleriyle sahaya indi. Teyakkuza geçen ekipler, başta Eski Kuşadası olarak bilinen Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahalleleri olmak üzere kentin farklı noktalarında yaşanan aksaklıklara gece gündüz demeden anında müdahale etti.

Yabancı maddeler nedeniyle tıkanan yağmur suyu kanalları, mazgallar ve kanalizasyon bacaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kombine kanal açma makinesiyle temizlendi. Böylece u taşkınlarının önüne geçilerek ev ve iş yerlerinin zarara uğraması önlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yollara devrilen ağaçları kaldırırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yollarda biriken molozları temizledi. Ayrıca Acil Müdahale ekipleri de bozulan yol ve kaldırımları onardı. Kuşadası Belediyesi'nin çalışmaları kent sakinleri tarafından takdirle karşılandı.