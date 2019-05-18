Kuşadası'nda 'sıfır işgaliye' dönemi başladı

Çalışmalar kapsamında sık sık çarşı esnafını dolaşan Başkan Ömer Günel, sıfır işgaliye ihlali yapan esnafa bizzat uyarılarda bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi kentte görüntü kirliliğine neden olan usulsüz işgaliyeye izin vermeme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte bulunan esnafı tek tek dolaşarak “Sıfır İşgaliye” uygulaması hakkında bilgi veriyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, sıfır işgaliye uygulamasını birkaç gün içerisinde tam anlamıyla hayata geçireceklerini belirterek, uygulamayı ihlal eden esnafa Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Sıfır İşgaliye uygulaması sayesinde kentte daha az görüntü kirliliği olacağını, Kuşadası'nı ziyaret eden turistin bu durumdan memnun kalacağını ve esnafın da bu sayede daha fazla kâr elde edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Sıfır İşgaliye” uygulamasında taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Uygulamanın Kuşadası'nın kaderini değiştireceğini ifade eden Başkan Ömer Günel “ Benim tek amacım Kuşadası'nı güzelleştirmektir. Güzel bir turizm kenti turist tarafından da tercih edilecektir. “Sıfır İşgaliye” uygulaması kentimizdeki görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak. İlçemize gelen turist emin olun ki bu uygulamadan memnun olacaktır. Esnafımızın satışlarının da artacağına inanıyorum. Tüm esnafımız bu uygulamaya uyacak. Kimseye ayrımcılık yok, bu konuda babamın oğlu olsa tanımayacağımı daha önce belirtmiştim. Sıfır işgaliye tavizsiz uygulanacak” dedi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin park yeri ihlali yapan ve trafiğe kapalı alanlarda motosiklet ve benzi araçları kullanan şoförlere yasal işlem uygulamasını sıklaştırdığını belirten Başkan Ömer Günel “Ben de bir motosiklet sürücüsüyüm. Fakat kurallara uyuyorum. Tüm hemşehrilerimden de bu hassasiyeti göstermelerini istiyorum. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda çalışmalarını sıklaştırdı. Emniyet Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu sorunu ortadan kaldıracağız. Geçtiğimiz günlerde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz belediyemize ait park ihlali yapan iki motoru çektirerek sürücülerine yasal işlem uyguladı. Kural ihlali yapan belediye çalışanımız olması kendisine ayrıcalık sağlamaz. İhlali yapan personelimize gerekli yasal ceza işlemi uygulanmıştır. Herkes kurallar önünde eşittir.” Dedi.