Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen G.K. ile S.D Zafer Sokak'ta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. S.D belinden çıkardığı tabanca ile G.K'yi sağ bacağından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan G.K. olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli S.D olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından Hacıfeyzullah Mahallesi'nde tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı G.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.