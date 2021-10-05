Kuşadası'nda silahlı kavganın meydana geldiği işletme sahibinden açıklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kafede oturan ortaklar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olayın meydana geldiği kafenin sahibi açıklama yatı. Kavganın kendileri ile hiçbir alakası olmadığını belirten kafenin işletmecisi Adnan Altın, “Olay sanki bizim aramızda yaşanmış gibi aktarılıp anlaşılmış. Olay bize çay içmeye gelen iki grup arasında yaşanan bir vaka” diye konuştu.

Dünden beri kendilerini tanıyıp arayan herkesi olayın doğrusunu anlatmaya çalıştıklarını belirten ve işletme olarak haberden sonra zor duruma düştüklerini kaydeden Adnan Altın, “Bizim işletmemiz herkese açık bir yer. Dün de olduğu gibi, müşteri geldi, çaylarını içerken tartışmaya başladılar. Biz hemen güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Bizim mekanda çay içen iki ortak arasında yaşanan kavga sanki biz kavga etmişiz gibi anlaşılmış. Olayın Bebek Marin ile bir alakası yok. Bizim gelen müşteriler arasında husumet olup olmadığını sorma gibi bir lüksümüz yok. Buradan 17 kişi ekmek yiyor. Bu münferit olay, biz ve işletmemizle bağdaştırılmamalıdır” diye konuştu.