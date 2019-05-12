Kuşadası'nda silahlı saldırı

Bu arada, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana gelen kavgada ise yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı'dan Kuşadası'na doğru seyir halinde olan bir aracın önü Kuşadası-Selçuk ilçe sınırında kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Araçta bulunan Y.B. isimli 42 yaşındaki bir inşaat malzemesi satıcısı, araçtan indirilerek silahla ayağından vuruldu. Yaralanan Y.B. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Kuşadası'na bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen kavgada bir kişi başından yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga büyümeden önlenirken, yaralı kişi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.