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Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlaması denetlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında ana arterlerde kontrol yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında ana arterlerde kontrol yaptı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, ana arterlerde görev yapan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Atatürk Bulvarı, Candan Tarhan Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda denetlemede bulundu. Kısıtlamanın ilk dakikasından itibaren denetimi sıkı tutan ekipler vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Paket servis yapan kuryeleri de durduran trafik ekipleri sigorta, muayene ve ehliyet kontrolü yaptı. Kuşadası halkının sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

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