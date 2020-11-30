Kuşadası'nda sokak hayvanlarının yuvaları kışa hazır

Kedi ve köpek evlerinin sayısını arttıran Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mama ve su kaplarının bakımını ise tamamladı.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören ve bu alanda yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, pandemi tedbirleri nedeniyle kapanan işletmeler tarafından beslenen sokak hayvanlarının soğumaya başlayan havaların da etkisiyle mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almaya başladı. Parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere kentin 232 noktasına kedi evi, 50 noktasına ise köpek evi yerleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut kedi ve köpek evlerinin bakım ve onarımını da yaptı. Belirli aralıklarla temizlenerek su ve mama takviyesi sağlanan su ve mama kapları ile mamamatikler ise bakımdan geçirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokak hayvanlarının korunmasının önemine dikkat çekerek “Bir kentin çağdaşlık düzeyi sokak hayvanlarına nasıl muamele edildiği ile yakından ilişkilidir. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası, çağdaş insanların yaşadığı bir kenttir. Biz Kuşadası Belediyesi olarak can dostlarımız olarak gördüğümüz sokak hayvanları için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Hemşehrilerimizin de bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek, havaların soğumaya başladığı bugünlerde sokakta yaşayan canlarımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz” dedi.