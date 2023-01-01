Kuşadası'nda sokak partisi ile yeni yıl coşkusu zirve yaptı

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların yeni yıla coşkuyla girmesi için Atatürk Bulvarı'nda sokak partisi etkinliği düzenledi. Etkinlikler öncesi alana gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşların yeni yılını kutlayarak iyi dileklerini iletti.

2023 yılına Kuşadası'nda giren vatandaşlar Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sokak partisi ile coştu. Akşam saatlerine doğru İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda çocuklar için kurulan oyun gruplarında aileleriyle birlikte eğlenen vatandaşlar daha sonra gerçekleşen sokak partisinde DJ Kadir Çetin'in sahne performansıyla yılbaşı coşkusunu yaşamaya başladılar.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile birlikte belediye hizmet binasından konser alanına kadar yürüyerek esnaf ve vatandaşların yeni yıl coşkusunu paylaştılar. Başkanı Ömer Günel, etkinlik alanında vatandaşların yeni yılını kutlayarak iyi dileklerini paylaştı.

Ünlü Sanatçı Levent Yüksel'e tülüşah hediye edildi

Öte yandan Levent Yüksel'i sahneye çıkmadan önce ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ünlü sanatçıya dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen Tülüşah bitkisinin tablosu ile plaket takdim etti.

Kuşadası'nda yaşayan ve yılbaşına Kuşadası'nda girmek isteyen binlerce kişi Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti. Müzik yayını ile başlayan kutlamalar, DJ Kadir Çetin'in sahne performansı ile zirve yaptı. Kutlamalar gecenin konuğu müzisyen ve şarkıcı Levent Yüksel ile devam etti.