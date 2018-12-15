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Kuşadası'nda suç örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı

Kuşadası’nda suç örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda suç örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri T.M. isimli kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan araştırmada İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “ organize suç örgütüne üye olmak” suçundan aradığının tespit edilmesi üzerine T.M. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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