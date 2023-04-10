Kuşadası'nda suçlulara geçit yok

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis tarafından yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli bir kişiyi uzun süredir takip eden asayiş ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan üst aramasında uyuşturucu ve yüklü miktarda para çıktı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri suçlulara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki takibe alınan M.K., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, şeffaf poşet içerisine sarılmış 1.8 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin madde, yine aynı poşete satılmış 14.9 gram esrar, 2 bin 400 TL para, 100 Euro ve 100 dolar çıktı. Ele geçirilen malzemelere el koyan asayiş ekipleri şüpheli M.K.‘yı sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.