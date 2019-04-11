Kuşadası'nda suluboya resim sergisi açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Gülşen Akıcı'nın “Renk Rüzgarı” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Önal'ın suluboya tekniğiyle hazırladığı eserler sergi açılışına katılan Kuşadalı sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Gülşen Akıcı'nın “Renk Rüzgarı” isimli suluboya resim sergisi 18 Nisan tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.