Kuşadası'nda şüpheli araç yangını

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir araç yandı. Polis, kundaklama ihtimaline karşı inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi İleri Sokak'ta park halindeki 45 SC 8824 plakalı otomobil, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangında aracın içi ve motor bölümü kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, yanan aracın lastiklerinin de kesilmiş olması nedeniyle kundaklama ihtimaline karşı inceleme başlattı.