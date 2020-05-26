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Kuşadası'nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı

Kuşadası’nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi ve şarjör bulundu.

Kuşadası'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi ve şarjör bulundu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, 3 bin 150 TL de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir aracı kontrollü olarak durdurdu. Araçta yapılan aramada torpido gözane saklanmış vaziyette 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait şarjör ve 21 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Polis ekipleri araç sürücüsü E.Y.'yi gözaltına alırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 1593 sayılı Hıfzı Sihha Kanunun 282 maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası da uyguladı.

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