Kuşadası'nda şüpheli ölüm

Kuşadası'nda 64 yaşındaki bir kişi otoparkın güvenlik kulübesinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi 9. Sokak üzerinde otopark olarak faaliyet gösteren bir işyerinin güvenlik kulübesinde ölü halde bir kişi bulundu. Polise haber verilmesinin ardından araştırma başlatılırken, yapılan incelemede cesedi bulunan kişinin isminin çevredeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdüren Orhan Danabaş olduğu belirlendi. Orhan Danabaş isimli 64 yaşındaki kişinin şüpheli ölümü üzerine savcılığın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından cesedi otopsi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.