Kuşadası'nda 'Taras Shevchenko' başlıklı söyleşi

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi Ukraynalı Ulusal Şair Taras Shevchenko'nun hayatının konu alındığı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Ukrayna Milli Üniversitesi'nde Türkolog Doç. Dr. Tudora Arnaut katılımcılara Shevchenko'nun hayatı ile ilgili bilgi vererek şairin şiirlerini okudu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen söyleşiye dernek üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da katıldı. Söyleşi sonunda Doç. Dr. Arnaut katılımcılara Ukraynalı Ulusal Şair Taras Shevchenko'nun şiirlerinden hazırladığı "Kobzar" isimli kitabı imzaladı.