Kuşadası'nda taşocağı genişletme talebi için bilirkişi incelemesi yapıldı

Kuşadası'nın biyolojik çeşitlilik açısından önemli noktalarından olan Tüllüoğlu Dağı bölgesindeki taş ocaklarının genişletme talebine karşı açılan davanın keşfi ve bilirkişi incelemesi yapıldı.

Kirazlı Sulama Birliği Kooperatifi, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği ve Kuşadası Eko Sistemi Korum ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)'nn açtığı davanın keşif ve incelemesine Aydın 2. İdare Mahkemesi Hakimi, İzmir Bölge Bilirkişi Kurulu üyeleri, şirket yetkilileri ve avukatları, davacıları, avukatları ve köylüler katıldı.

Keşif ve bilirkişi incelemesinin ardından açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, taş ocağından halk sağlığının olumsuz etkilendiğine iddia ederek, genişletme çalışmalarıyla bu zararın daha da büyüyeceğini ileri sürdü. Vatandaşların toz, toprak içinde kaldığını ve bu durumun halk sağlığını olumsuz etkilediğini iddia eden EKODOSD Başkanı Sürücü, “Ağır tonajlı kamyonlar nedeniyle yollar kullanılamaz hale geldi. Kuşadası Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinin başında gelmektedir. Taş ocakları bölgenin ekolojik yapısını da bozuyor. Buradaki kayalara salt mıcır yapılacak malzeme olarak bakılmamalıdır. Buradaki doğal alanlar birçok yırtıcı kuşun üreme alanları olup, zengin maki toplulukları içinde yaban hayvanları barınmaktadır" dedi.