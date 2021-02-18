Kuşadası'nda taziye evi ve park alanının temeli atıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan ‘Taziye Evi ve Park Alanı' projesinin temeli atıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Seçim döneminde vermiş olduğum sözlerden birini daha tuttuğum için çok mutluyum. Toplam 4 bin 100 metrekarelik alana yapılacak projeyi en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Kuşadası'na Doğu ve Güneydoğu illerinden göç ederek yerleşen vatandaşların kültüründe çok önemli bir yer tutan taziye evinin temelinin atılması için tören düzenlendi. Pandemi kurallarına göre düzenlenen törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Taziye evi ve park alanı, her dönemde konuşulan ama bir türlü hayata geçirilmeyen bir sosyal donatı alanıydı. Seçim döneminde vermiş olduğum sözlerden birini daha tuttuğum için çok mutluyum. Kuşadası'nda niyet ettikten, istedikten sonra hiçbir şeyin zor olmadığını her geçen gün birlikte öğreniyoruz. Deprem döneminde kullandığımız İkiçeşmelik'teki park alanını da yenileyeceğiz. Bütün çalışmalarımız sona erdiğinde şehrin girişi olan bu bölge tamamıyla canlı bir cazibe merkezi olacak ve güzel bir estetiğe kavuşacak. Şimdiden hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Projenin temeli, İkiçeşmelik Camisi İmam Hatibi Hüseyin Kara'nın okuduğu duadan sonra Belediye Başkanı Ömer Günel'in beton mikserinin düğmesine basmasıyla atıldı. Törenden sonra vatandaşlara lokma ikram edildi.

"Sosyal tesis gibi hizmet verecek"

400 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilecek binanın 1. katı anne-bebek evi, 2. katı taziye evi, 3. katı ise çocuk kütüphanesi olarak kullanılacak. Çevresinde ise peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile kafeteryanın da yer alacağı proje tamamlandığında, Kuşadası'nda hem uzun zamandır eksikliği duyulan önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak hem de kent yeni bir yeşil alana kavuşacak.