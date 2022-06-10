Kuşadası'nda Taziye Evi Yakında Hizmete Giriyor

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayata geçirilen Taziye Evi ve Park Alanı'nda 3 katlı sosyal tesis inşaatının tamamlanmasının ardından ekipler ana binayı içerisinde barındıran Cafer Kotan Yaşam Parkı'nın yapımına başladı. Aynı projede Aydın Bulvarı'nın altında bulunan alanda çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle başlayan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Alt ve üst yapısı geçtiğimiz yıl yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi'nde, 400 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen Taziye Evi'nin yapımı tamamlandı. Kuşadası'nın önemli bir eksikliğini giderecek olan sosyal tesisin birinci katı anne-bebek evi, ikinci katı taziye evi, üçüncü katı ise kütüphane olarak kullanılacak.

Park alanı olarak kullanılacak 4 bin 200 metrekarelik alanda ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hafriyat, tesviye ve duvar örme çalışmalarını tamamlamasının ardından çevre ve peyzaj düzenlemelerine başlandı. Cafer Kotan'ın adını taşıyacak olan parkta çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, piknik alanları ve kafeterya yer alacak. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan proje tamamlandığında Kuşadası modern bir sosyal donatı alanına daha sahip olacak.

İkiçeşmelik Mahallesi'ni daha sağlıklı bir yapıya ve modern bir görünüme kavuşturmak için Aydın Bulvarı'nın hemen altında bulunan alanda başlatılan çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları da sürüyor. Taziye Evi ve Cafer Kotan Yaşam Parkı projesi olan çalışmada, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alana, çevresi taş duvarla örüldükten sonra ağaç dikilecek. Alandaki kaçak gecekondular geçtiğimiz yıl 757 sayılı Gecekondu Kanunu yıkılmış ve konut sahiplerine Kuşadası Belediyesi tarafından taşınma yardımı ve 6 aylık kira desteğinde bulunulmuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası'na hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan hemşehrilerimize seçim döneminde verdiğimiz Taziye Evi ve Park Alanı sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Taziye evleri özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan göç ederek Kuşadası'na yerleşen vatandaşlarımızın kültüründe çok önemli bir yere sahip olan ve ihtiyaç duyulan bir alandı. Kuşadası'nda yaşayan her kesime kesintisiz hizmet götürmek için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.