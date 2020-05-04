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Kuşadası'nda tek yön uygulamasında 3. etaba geçildi

Kuşadası’nda trafikte tek yön uygulamasının 3.

Kuşadası'nda trafikte tek yön uygulamasının 3. etabına geçildi.


Kuşadası Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yol tanımlama çalışmaları ile Trafik sakinleştirme projesinin 3. etabına gelindiği vurgulandı. Açıklamada, “Bu etap ile 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren; 50. yıl caddesi, Kaya Şavkay Meydanı'ndan Meteoroloji Kavşağı'na doğru tek yön, Bahçearası Sokak, Meteoroloji Kavşağı'ndan İnönü Caddesi'ne doğru tek yön, Candan Tarhan Bulvarı Hülya Koçyiğit Kavşağı'ndan Gençlik Caddesi Kavşağı'na kadar çift yöndür. Adnan Menderes Bulvarı, Şevki Hasırcı Meydanı'ndan Candan Tarhan Bulvarı'na, bağlantıyı sağlayacak bypass bir bağlantı ile trafiğe açılacaktır. Kemal Arıkan Caddesi peyzaj çalışmaları yapılarak araç trafiğine kapatılıp, yayalaştırılacak. Liman yönünden gelen araçlar, Atatürk Bulvarı'nı takiben Lozan Meydanı'ndan sağa dönüş ile İnönü Bulvarı'na bağlanacaktır“ denildi.

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