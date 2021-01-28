Kuşadası'nda temizlik işçilerine kahvaltı jesti

Kuşadası Belediye Başkan vekili Özgün Limoncu'nun belediye müdürlüklerine yaptığı ziyaretler devam ediyor. Son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) şantiyesini ziyaret eden Başkan Vekili Limoncu “Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz, özellikle pandemi sürecince toplum sağlığını korumak amacıyla canını dişine taktı” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, belediye personeliyle gerçekleştirdiği buluşmaları sürdürüyor. Limoncu, Fen İşleri ve Zabıta müdürlüklerine yaptığı ziyaretin ardından son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personelle bir araya geldi. Başkan Vekili Limoncu'ya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Limoncu ve beraberindekiler temiz bir Kuşadası için gece gündüz emek harcayan TİM personeliyle Mobil İkram Aracı'ndan servis edilen çay, simit ve peynirle kahvaltılarını yaptılar.

Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası'nı her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Başkan Vekili Özgün Limoncu “Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan emekçi arkadaşlarım, öncelikle yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Nasıl bir özveriyle çalıştığınızın farkındayız. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de çalışmalarınızdan memnun. Ayrıca hepinize selamlarını iletti. Vatandaşlarımızdan temizlik konusunda hep olumlu tepkiler alıyoruz. TİM personelimiz, özellikle pandemi sürecince toplum sağlığını korumak için canını dişine takarak çalıştı. Pandemi boyunca aldığımız övgülerin çoğunda TİM personelinin emeği var” diye konuştu.