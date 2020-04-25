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Kuşadası'nda temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehrin farklı noktalarında detaylı temizlik, dezenfektasyon ve ilaçlama çalışması yürütüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehrin farklı noktalarında detaylı temizlik, dezenfektasyon ve ilaçlama çalışması yürütüyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı korona virüs salgınına karşı mücadelede güç birliği sergilemeye devam ediyor. Temizlik personeli, Belediye Başkanları Özlem Çerçioğlu ile Ömer Günel'in talimatıyla ilçedeki her sokak ve caddeyi karış karış dolaşıp 80 derece sıcaklıktaki köpüklü suyla yıkadıktan sonra özel ilaçlarla dezenfekte ediyor. Ekipler, 23 Nisan Çocuk Bayramı ile birleşen sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek, bu kez Uydukent Toplu Konut Kooperatifleri bölgesinde temizlik yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “TİM ekiplerimiz, ilçemiz genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma programı dahilinde ekiplerimiz, bugün detaylı temizlik çalışmalarına Uydukent Sitesi'nde başladı. Her zaman önceliğimiz sizin sağlığınız bu nedenle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

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