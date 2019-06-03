Kuşadası'nda tiyatro festivali iptal edildi

Bu yıl üçüncü kez yapılması beklenen tiyatro festivalinin iptal edilmesiyle ilgili olarak Kuşadası Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilmesi beklenen Kuşadası Tiyatro Festivali'nin iptali üzerine kamuoyunda yanlış bilgilendirmelere sebebiyet verilmemesi adına açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kültür ve sanat etkinliklerinin gerek kentimiz gerek sanatçılarımız için öneminin farkındayız ve Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde gerçekleştirilen tüm kültür ve sanat etkinliklerini imkanlarımız dahilinde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Bilindiği üzere yakın zamanda belediyeyi ciddi bir borç ile teslim almış olup, mali yapılandırmaların hassasiyetle sürdürüldüğü bir dönemdeyiz. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde son günlerde yapılan festivallerin, etkinliklerin birçoğu belediye bütçesine bir yük getirmeyen veya belediyemizin elinde olan imkanları ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirilen kültür ve sanat organizasyonlarıdır. Yapılan veya yapılacak olan etkinlikler sponsorlar ile desteklenmekte olup, belediyemizin elinde bulunan imkanları da dahil ederek gerçekleştirmekteyiz. Kuşadası Tiyatro Festivali'nin gerçekleştirilmesinde ise tüm yükünün Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanması beklenmektedir. Festival duyurusu yapılmadan önce başkanlığımıza sunulan masraf ve ihtiyaçlar ile festival duyurusu yapıldıktan sonra talep edilen masraf ve ihtiyaçlar arasında çok büyük bir fark olduğu görülmüştür. İçinde bulunduğumuz mali yapının maalesef buna uygun olmaması sebebiyle bu yıl gerçekleştirilmesi beklenen Kuşadası Tiyatro Festivalimiz iptal edilmiştir. Şahsi veya sanat karşıtlığı bir anlayışla değil tamamıyla mali sebeplerden dolayı, bu yıl yapılacak olan ayağı iptal edilen tiyatro festivalimiz için tüm sanatseverlerin anlayışına sığınıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük tiyatro etkinlikleri ve festivallerinde buluşmak dileğiyle“ ifadelerine yer verildi.