Kuşadası'nda 'tombala' operasyonu; 26 gözaltı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda para karşılığı tombala oynarken suçüstü yakalanan 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesinde bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde her akşam 22.00 ile 02.00 saatleri arasında tombala oynandığını tespit etti. Söz konusu adrese gece 23.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 13 adet masa etrafında sandalyelerde oturan, masaların üzerinde tombala kartı ve pullarının bulunduğu, mekanın orta kısmında 1' den 90' a kadar turuncu renkli sayıların bulunduğu tombala makinasında çekilişin yapıldığı, 33 adet değişik renklerde ve Pvc kaplı tombala kartının üzerinde 6 koçan 100'er sayfalı üzerinde numaralı fiş yazılı bulunan koçan, 90 adet PVC kaplı tombala kartları, 639 TL para, 650 adet değişik renklerde üzerinde çay bardağı ibaresi bulunan şeffaf renkli pul ve 3 adet değişik marka LCD televizyon, kamera ve projeksiyon makinası ele geçirildi. Ayrıca, işletmede kumar oynayan A. C. isimli şahsın üst aramasında ruhsatsız Takarof marka, 7.63 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 8 adet fişek ve işletmeci B. E.isimli şahsın üzerinde ruhsatsız Beretta marka tabanca, tabancaya ait şarjör ve 16 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca kumar oynarken suçüstü yakalanan 26 kişi de gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. 26 kişinin ifadelerini alan polis, iş yerinde kumar oynayan 26 kişiye ayrı ayrı 320 TL para cezası keserken, M. P..(30), B. E.(47), B.B. ve U. K.(33) isimli şahıslara ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yaptı. Şahısların yapılan sorgulamalarında R.L.A isimli şahsın 2 adet basit yaralama suçundan arandığı belirlendi.