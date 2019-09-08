İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda trafik kazası, 1 ölü

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Hasan Orçun yönetimindeki 09 AAE 720 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hasan Orçun hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.