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Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda seyir halindeki 09 L 9019 plakalı bir araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki palmiye ağaçlarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun kapanması sonucu Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda trafik bir süre tek şeritten verildi.

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