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Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı

Kuşadası şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı'nda sahil yönünden gelen Cengiz E. Yönetimindeki 09 K 4282 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki palmiyelere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Cengiz E., kara yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu İnönü Bulvarı'nın bir şeridi bir süre trafiğe kapanırken, hasar gören araç çekiciyle kaldırıldı.

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