Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hamile kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuştur Plajı yolunda meydana gelen trafik kazasında, Adagöl yönünden gelen 35 CPH 39 plakalı F.S. yönetimindeki otomobil, Kuştur plajı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, ardından da takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hamile kadın F.S. yaralanarak, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada, kazanın ardından Kuştur yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapanın aracın çekici hizmeti veren firma yetkilileri tarafından özensiz ve dikkatsizce yoldan kaldırılmaya çalışması da tepkilere yol açtı. Kaza yapan ve zaten hasarlı olan araç, çekici hizmeti veren çalışanların dikkatsizliği yüzünden güçlükle çekiciye bindirildi ve daha çok hasar gördü.