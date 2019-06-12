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Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı

Kuşadası’nda otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kuşadası'nda otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu girişinde meydana gelen trafik kazasında Cevat Alan yönetimindeki 09 SM 562 plakalı otomobil ile Necdet Can Dönmez yönetimindeki 09 LH 023 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Necdet Can Dönmez ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, tedavi altına alındı.

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