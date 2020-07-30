İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza saat 23.00'da Ege Mahallesi Tütüncüler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miloslava S.'nin kullandığı 35 TVR 97 plakalı otomobil ile Onur N. yönetimindeki 09 BM 067 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur N. yaralandı. Onur N., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.