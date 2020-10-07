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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ADH 100 plakalı motosiklet sürücüsü Fırat A. otogar kavşağında dengesini kaybederek yere düştü. Kaskı bulunmayan sürücü, asfalt zemine çarparak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Fırat A. kaza yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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