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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. yönetimindeki 35 AC 795 plakalı Peugeot otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Uçuruma metreler kala duran otomobilde kadın sürücü sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşlar sürekli aynı yerde kaza olmasından dolayı isyan ederek bir çözüm istedi.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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