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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Z., kontrolündeki 35 HNG 84 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen Emre Z., kafasını beton zemine çarptı. Kaskı olmayan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. İddiaya göre, sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu ve aşırı derecede alkollü olduğu ileri sürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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