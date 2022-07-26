İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Güneş Sitesi önünde 35 BFS 959 plakalı otomobil ile 09 RFY 96 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan 35 BFS 959 plakalı otomobilin sürücüsü Songül A. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından hafif yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Songül A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.