Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tır ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bayraklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 R 6240 plakalı tır ile 48 AGU 261 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de araçlarda gerekli kontrolleri yaparak normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.