Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza Yeniköy Mahallesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 58 ZD 484 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bahçeye girdi. Bahçedeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.