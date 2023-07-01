Kuşadası'nda trafik kazası: 2 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.T. idaresindeki otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Y.B. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklette bulunan Y.B. ve yolcu konumundaki H.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ü.T.'nin 29 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar bölgede çok fazla kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden sinyalizasyon çalışmasının yapılmasını talep ettiler.