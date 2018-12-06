Kuşadası'nda trafik kazası; 2 yaralı

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisindeki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde seyir halinde olan H.U. yönetimindeki özel bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Palmin Otel önünde orta refüje çıktı. Yol ortasındaki elektrik direğine çarparak durabilen araçtaki sürücü H.U. ile yanındaki Y.E. yaralandı. Yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilin çarpması sonucu yola devrilen elektrik direği de AYDEM ekipleri tarafından kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.