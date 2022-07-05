Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yaylaköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yaylaköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine aynı yönde seyir halinde olan Neşe M., yönetimindeki 09 AFE 992 plakalı otomobil, Hasan F. idaresindeki 09 T 3173 plakalı ticari taksi ile kavşakta çarpıştı. Kontrolünü kaybeden taksi bir işletmenin önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. 112 acil çağrı merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Neşe M. ve Hasan F., yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevre sakinleri aynı bölgede bir çok kaza yaşandığını dile getirerek "Burada çok kaza oluyor. Ölümlü kaza bile oldu ama çözüm bulamadılar. Yetkililerden bir hız tabelası veyahut başka bir önlem alınmasını istiyoruz" dediler.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.