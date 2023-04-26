İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde 09 AFM 048 ile 09 K 8154 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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