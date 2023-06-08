Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dönel kavşakta, ticari otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda bulunan dönel kavşağa kontrolsüz girdiği ileri sürülen Ahmet D. idaresindeki 09 T 40 52 plakalı ticari taksi, Hasan H. Ç. (70) yönetimindeki 34 VH 41 77 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda olan eşi Ayla Ç. yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri sağ bacağı kırılan Ayla Ç. ile başından yaralanan Hasan H.Ç'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken ticari otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.