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Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen araç, yeşil ışığın kendisine yandığını belirten otomobille çarpıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen araç, yeşil ışığın kendisine yandığını belirten otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyami E. idaresindeki 06 BM 0873 plakalı otomobil Toprak Kavşağında, Hüseyin Can Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen Erol A. yönetimindeki 09 K 5240 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile aracın biri savrulurken diğeri de takla attı. Olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Bünyami E., Zehra Ö., Berat Y, ve Kaan Y. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeride düştüğü Süleyman Demirel Bulvarı'nda uzun kuyruklar oluştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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