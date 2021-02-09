Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde ters şeride giren kamyonet dehşet saçtı. Kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaova Mahallesi Davutlar yolu üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış K. idaresindeki 16 V 8252 plakalı kamyonet Nazilli Pazarı önünde karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde olan Muammer A. idaresindeki 09 ABV 858 plakalı Renault otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Emre U., otomobil sürücüsü Muammer A., Yücel Faruk K. ve Muammer Ü. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Söke ve Kuşadası Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.