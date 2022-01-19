Kuşadası'nda trafik kazası: 4'ü ağır 8 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Davutlar Mahallesi'nde sanayi sitesi önünde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsü ile kamyonet, Davutlar Sanayi Sitesi önünde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası ve Söke Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yaralandığı kazada 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.