Kuşadası'nda trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki polis memuru ağır yaralanırken, motosikletin arkasında olduğu belirtilen 5 yaşındaki oğlu ise gözünü babasından ayırmadı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde görevli polis memuru H.E.'nin kullandığı motosiklet ile karşı şeritten gelen S.K. yönetimindeki 35 BBZ 509 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru H.E., sedye ile ambulansa bindirilirken çocuğu bir an olsun babasından gözünü ayırmadı. H.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.