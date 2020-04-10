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Kuşadası'nda trafik kilitlendi, fırın ve marketler vatandaşların akınına uğradı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda vatandaşlar da telaşla sokağa çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda vatandaşlar da telaşla sokağa çıktı.


Kuşadası'nda araçlarıyla sokağa çıkan vatandaşlar şehir merkezinde ve çevre yolunda trafiğin kilitlenmesine yol açarken, Kuşadası'ndaki tüm fırınlar ve marketler vatandaşların akınına uğradı.

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