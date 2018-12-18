Kuşadası'nda Tüllüşah için yeni eylem planı

Aydın Gaşağı (Tüllüşah) Eylem Planı 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Kuşadası Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Adını Samson Dağları'nın antik ismi Mykale'den alan Kuşadası Tülüşahı/Aydın Gaşağı (Rhaponticoides mykalea) isimli endemik bitkinin Kuşadası Kaymakamlığı logosunda yer almasına karar verildi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in başkanlığında yapılan toplantıya, Kuşadası Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Aydın Şube Müdürlüğü, ADÜ Biyoloji Bölümü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Ticaret Odası, TÜRSAB, KODER, ATRO, Yaylaköy ve Soğucak Köy Muhtarlıkları ve EKODOSD derneği temsilcileri katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü stratejik hedeflerinden biri olan, Türkiye yaban hayatında nesli tehlike altında olan türlerin korunması amacıyla yapılan Tür Koruma Eylem Planı kapsamına alınan Kuşadası Tülüşahı'yla ilgili, Aydın DKMP Şube Müdürlüğü tarafından, bitkinin eylem planına alındığı günden günümüze kadar paydaşlarla birlikte yapılan çalışmalar anlatıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, bitkinin endemik bir tür olması ve çiçeklenme mevsiminin yaz günlerine rastlaması nedeniyle, turizm kenti olan Kuşadası'nda botanik turizmine önemli katkı yapacağı, hem yaşam alanlarının korunması hem de turizme kazandırılması için bu çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Kaymakamlık logosunda değişiklik yapılarak, Tülüşahın da yer alacağını açıklandı.

Toplantıya katılan katılımcılar Tülüşahla ilgili görüşlerini ve önerilerini sundular. Öncelikle turistlerin ilk durağı ve konaklama alanı olan otellerde bitkiyi tanıtan Türkçe-İngilizce posterlerin asılması sağlanacak. Aydın DKMP Şube Müdürlüğü, ADÜ Biyoloji Bölümü, Kuşadası Belediyesi, EKODOSD ve Yaylaköy muhtarlığı, belediyeye ait çevrili koruma alanında işbirliği çalışmalarının sürdürürken, bir yandan da IUCN tehlike kategorisinde “CR” (Kritik Tehlikede) olarak değerlendirilen bitkinin yaşam alanlarının, yapılaşmalar ve diğer tehditlerden nasıl korunacağıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Bilindiği gibi, daha önce Tülüşahların Güvercinada'ya taşıması yapılmıştı. Taşımadan sonra Tülüşahlarda başarı sağlanmış ve bitki çiçek açmıştı. Taşıması yapılan Tülüşahlardan çıkan tohumların bu yıl ilk defa tuttuğu ve bunun da önemli bir başarı olduğu görüldü. Çıkan tohumların Güvercinada içinde bulunan tavşan vb. hayvanların zarar vermesini önlemek için, tohumlar büyüyünceye kadar geçici olarak çitlerle çevrilerek korumaya alındı. Tohumdan yetiştirme başarılı olduğu takdirde, Kuşadası'nın gerek kent içinde gerekse dışındaki doğal alanlarda Tülüşahın yetiştirilmesi yapılacak. Kamu Kurumları, Yerel yönetim, Üniversite ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle yapılan bu çalışmalar sürdürülecek.