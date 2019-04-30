Kuşadası'nda ‘Turizm Rehberliği Kongresi' düzenlendi

Turizm Rehberliği Kongresi“ Kuşadası'nda gerçekleştirildi.

ADÜ Turizm Fakültesi toplantısı salonunda gerçekleşen ve iki gün süren kongrenin açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aziz Bostan, Aydın Rehberler Odası (ATRO) Başkan Yardımcısı Celal Küçük, çevre il ve ilçelerden gelen rehberler ile turizmciler katıldı.

Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, turizmin gelişmesi için en büyük görevlerden birinin rehberlere düştüğünü belirterek, “ Rehberliğin gelişmesi için de bu kongrelerin önemi büyük. Turisti ağırlarken rehberler en önemli unsurlarımız “ dedi. ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aziz Bostan ise katılımcılara teşekkür ederek, fakülteleri bünyesindeki rehberlik bölümünün Türk turizmine önemli katkılar sağladığına dikkat çekti. Ayrıca, açılışta Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karabulut da turizm, seyahat acentelerinin ve rehberlerin hakları ile sorumlulukları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bu arada, Turizm rehberliği alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve turist rehberlerini buluşturan kongre ile turizm rehberliğinin gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen 2. Turizm Rehberliği Kongresi'nde bilim adamları tarafından 60 bildiri sunuldu.