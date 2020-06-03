İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi

Kuşadası’nda kaymakamlık, belediye başkanlığı ve meslek kuruluşları normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirleri ve turizm sezonuna hazırlığı ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.

Kuşadası'nda kaymakamlık, belediye başkanlığı ve meslek kuruluşları normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirleri ve turizm sezonuna hazırlığı ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Kuşadası Karakol Komutanı Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Davutlar Esnaf Odası Başkanı Kamil Güler katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, korona virüs salgınıyla mücadelenin ardından başlayan yeni dönemde normalleşme yolunda adımlar atıldığını belirterek, “ Kuşadası'nı yeni tedbirlerle birlikte turizm sezonuna hazırlamayı hedefliyoruz. Bu konuda alınacak tedbirleri gözden geçirdik ve yapılacak çalışmaları kararlaştırdık “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.