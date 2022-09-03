İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen 7 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen 7 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki Liberya uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakalandı. Yakalanan göçmenlerden birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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