Kuşadası'nda Ukrayna tanıtım günleri

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği tarafından düzenlenen Ukrayna Tanıtım Günleri'ne ev sahipliği yaptı.

Ukrayna'nın kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyesi Canan Güler, Ukrayna Büyükelçiliği Başkatibi Oresta Starak ve Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar katıldı.

Açılışta konuşan Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svıtlana Potapenko Yıldırım, Kuşadası Belediyesi'ne Ukrayna Kültür Derneği'ne sunmuş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederek Ukrayna'nın kültürel değerlerinin yaşatılması ve Türk-Ukrayna dostluğunu pekiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yıldırım'ın ardından konuşan Kaymakam Yücel ise Türk-Ukrayna dostluğunun kültürel bir dostluğun ötesinde adeta akrabalık ilişkisine dönüştüğünü belirterek iki kültürün birbirinden ayrılamaz hale geldiğini söyledi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yücel, kültürel faaliyetlerin her zaman destekçisi olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Ukrayna Tanıtım Günleri çeşitli dinleti ve dans gösterileri ile devam etti.